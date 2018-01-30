Седокову возненавидят за новый клип

Во всяком случае именно так написала Анна в своем микроблоге. Правда, сама девушка надеется, что, может быть, вместо ненависти аудитория подарит ей большую любовь. Так или иначе, но певица планирует презентовать поклонникам свой новый и неоднозначный «маленький фильм» «На воле».

«Уже завтра премьера нашего маленького Кино #Наволе.. Когда мы с Алиной @alinaveripia придумали сценарий, нам сказали, чтобы бы не делали этого. Сказали, что если я сниму такое видео, то меня возненавидят. Что нельзя так, когда все молчали, а ты вдруг решила сказать. Я знаю, что моя жизнь завтра изменится. Я чувствую это. И это будет либо большая ненависть, либо настоящая сильная любовь. Я очень надеюсь на второе. ❤️ До завтра»,

— поведала артистка.

Впрочем, те, кто уже посмотрел новое видео певицы, ее опасений не разделяют. Некоторые вообще не поняли, о чем он. Так, одна девушка написала:

«Я одна не поняла о чем речь шла в клипе?»

Другие подписчики Аню поддержали и заверили. что примут ее любой и что она не должна бояться раскрываться.