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Седокову возненавидят за новый клип
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Седокову возненавидят за новый клип 

Рамблер 30 января 2018
Во всяком случае именно так написала Анна в своем микроблоге. Правда, сама девушка надеется, что, может быть, вместо ненависти аудитория подарит ей большую любовь. Так или иначе, но певица планирует презентовать поклонникам свой новый и неоднозначный «маленький фильм» «На воле».
«Уже завтра премьера нашего маленького Кино #Наволе.. Когда мы с Алиной @alinaveripia придумали сценарий, нам сказали, чтобы бы не делали этого. Сказали, что если я сниму такое видео, то меня возненавидят. Что нельзя так, когда все молчали, а ты вдруг решила сказать. Я знаю, что моя жизнь завтра изменится. Я чувствую это. И это будет либо большая ненависть, либо настоящая сильная любовь. Я очень надеюсь на второе. ❤️ До завтра»,
— поведала артистка.
Впрочем, те, кто уже посмотрел новое видео певицы, ее опасений не разделяют. Некоторые вообще не поняли, о чем он. Так, одна девушка написала:
«Я одна не поняла о чем речь шла в клипе?»
Другие подписчики Аню поддержали и заверили. что примут ее любой и что она не должна бояться раскрываться.
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