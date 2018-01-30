Плющенко забавно копирует маленькая девочка

Евгению Плющенко не откажешь в умении посмеяться над собой. Так, фигурист выложил в сеть видео, на котором его пародирует его маленькая воспитанница Ариана Вовк.

В видео малышка говорит о неком любимом портрете Евгения Плющенко. Поклонники за это ухватились и страстно возжелали посмотреть на исходник:

«Мы заинтригованы, что за самый любимый портрет Арины? Евгений, покажите нам пожалуйста». «Очень хочется портрет посмотреть, что за портрет? Евгений?»

К слову, не все принялись подшучивать над спортсменом, кто-то просто восхитился мастерством девчушки и от души посмеялся.