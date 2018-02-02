Гагарина посоревновалась в таланте с Высоцким

В прошлом у Полины Гагариной уже есть крайне удачная перепевка песни группы «Кино». Ее «Кукушка» абсолютно восхитила зрителей и вернула моду на старую композицию. С тех пор «Кукушку» перепевают абсолютно все, кто в состоянии взять хотя бы три ноты.

А Полина тем временем идет дальше — на этот раз она замахнулась на творчество легендарного Владимира Высоцкого, перепеть своеобразную манеру исполнения которого довольно непростая задача. О том, насколько певице удалось ее решить, можно оценить в этом видео, которое Гагарина выложила в своем микроблоге, а заодно предположить, сможет ли певица этой песней повторить успех «Кукушки»?

К слову, поклонники уже оставили свои комментарии под записью:

«У Вас получилось! Мощно, трагично, душу выворачивает! Только так можно петь Высоцкого! Спасибо!»