Гагарина посоревновалась в таланте с Высоцким 

В прошлом у Полины Гагариной уже есть крайне удачная перепевка песни группы «Кино». Ее «Кукушка» абсолютно восхитила зрителей и вернула моду на старую композицию. С тех пор «Кукушку» перепевают абсолютно все, кто в состоянии взять хотя бы три ноты.
А Полина тем временем идет дальше — на этот раз она замахнулась на творчество легендарного Владимира Высоцкого, перепеть своеобразную манеру исполнения которого довольно непростая задача. О том, насколько певице удалось ее решить, можно оценить в этом видео, которое Гагарина выложила в своем микроблоге, а заодно предположить, сможет ли певица этой песней повторить успех «Кукушки»?
Я очень волновалась! Когда поешь стихи великого поэта Высоцкого, чувствуешь особенную ответственность! Спасибо за приглашение и такую возможность первому каналу @1tv! Я иногда очень скучаю по своим театральным ролям и отрывкам, где можно доставать из себя что— то совершенно новое, пробовать, нащупывать и главное открывать. А такие стихи бесспорно заставляют выворачивать душу и показывать изнанку! Для меня было честью участвовать в таком концерте! #высоцкий80 #свояколея #такдымно #полинагагарина
К слову, поклонники уже оставили свои комментарии под записью:
«У Вас получилось! Мощно, трагично, душу выворачивает! Только так можно петь Высоцкого! Спасибо!»
«Это было шикарно! Я перематывала и смотрела несколько раз. И пение и актерство на высоте!»
«Ты всем песням даёшь новую жизнь ❤️👌✌🏻спасибо за это 💕💕💕💕»