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Галкин одел дочь как невесту и показал ее таланты
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Галкин одел дочь как невесту и показал ее таланты 

Рамблер 2 февраля 2018
Такое ощущение, что Максим Галкин ни на секунду не отходит от своих детей. То он их с горки на фоне своего замка катает, то всякие культурные выходы им устраивает, то снимает на камеру таланты младшего поколения.
В этот раз Галкин выложил видео своей дочери Лизы, которая устраивает дома танцы, при этом артистично стреляя глазками. Примечательно, что малышка одета в нарядное платье и все время поправляет свадебную фату.
Подписчики шоумена тут же оценили достоинства Лизы:
«Двигается мягко) умничка)»
«Вальс волшебный. Лиза красавица»
«Лиза — необыкновенная девочка! Растет талантливая актриса».
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