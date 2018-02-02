Галкин одел дочь как невесту и показал ее таланты

Такое ощущение, что Максим Галкин ни на секунду не отходит от своих детей. То он их с горки на фоне своего замка катает, то всякие культурные выходы им устраивает, то снимает на камеру таланты младшего поколения.

В этот раз Галкин выложил видео своей дочери Лизы, которая устраивает дома танцы, при этом артистично стреляя глазками. Примечательно, что малышка одета в нарядное платье и все время поправляет свадебную фату.

Подписчики шоумена тут же оценили достоинства Лизы: