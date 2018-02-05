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Артур Пирожков показал неожиданные таланты дочери
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Артур Пирожков показал неожиданные таланты дочери 

Рамблер 5 февраля 2018
Артур Пирожков, он же Александр Ревва, почти весь свой микроблог посвятил жене и дочерям. Нередко кадры со своими любимыми женщинами он подписывает #мояжизнь.
На этот раз он выложил видео старшей дочери Алисы, на котором девочка поет. Ранее на страничке самой девочке все чаще были видео ее танцев, но, похоже, девочка стремится развивать свои таланты.
Правда, подписчики Артура Пирожкова обсудили не только вокальные данные Алисы и ее симпатиную внешность, но и осудили артиста за то, что тот не приобрел для дочери детское кресло и тем самым рискует жизнью ребенка. Напомним, что Алисе еще не исполнилось 12 лет, когда по закону ей будут не нужно дополнительное обмундирование для проезда в автомобиле.
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