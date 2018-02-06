Антон Беляев выпустил клип на песню к фильму «Лед» 

Совсем скоро состоится долгожданная премьера фильма «Лед» (уже 14 февраля) с Аглаей Тарасовой, Сашей Петровым и Милошем Биковичем в главных ролях. Это история о молодой фигуристке, жизнь которой меняется после серьезной травмы. Производством картины занимались компании Art Pictures Studio, «Водород» и телеканал «Россия 1».
А сегодня вышел клип на главный саундтрек к фильму — песню «Лететь», исполненную Антоном Беляевым и группой Therr Maitz. Там, кстати, ну очень много кадров из «Льда».
Смотрим и ждем премьеру!