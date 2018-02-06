Кто представит Россию на Берлинском фестивале

В конце мая в немецкой столице пройдет фестиваль музыкальных видео Berlin Music Video Awards, который проводится ежегодно уже на протяжении восьми лет.

В этом году Россию на этом престижном фестивале будет представлять агентство Red Pepper Film с роликом на композицию "Буш Баш" группы АИГЕЛ, в составе которой Илья Барамия Айгель Гайсина . Музыкальный фильм был снят Анджеем Гавришем.

Напомним, что в прошлом году страну представляла группировка "Ленинград". С клипом на песню "Кольщик" они принесли нам победы в двух номинациях: «Лучший концепт» и «Лучшее музыкальное видео».