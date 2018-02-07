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«Пилот» готовит презентацию альбома «Пандора»
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«Пилот» готовит презентацию альбома «Пандора» 

Национальная Служба Новостей 7 февраля 2018
Группа «Пилот» готовится к концертам презентациям своего нового альбома «Пандора». 10 февраля коллектив выступит в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге, а уже 17 февраля в московском клубе RED. Илья Черт заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих концертах читайте только на НСН.
«Действительно, в 2018 году мы поедем в тур с альбомом «Пандора». Пока еще неизвестно, будем ли играть всю пластинку, не, большинство песен сыграем. Концертная презентация альбома у нас будет в начале февраля. Мы решили сделать ее не стадионной, масштабной, а, в кои то веке, уютной и комфортной»,
— отметил музыкант.
Напоминаем, что песня «Сайга» с альбома «Пандора» была представлена в новинках в хит-параде «Чартова Дюжина». Голосовать за трек можно уже сейчас на сайте nashe.ru в разделе «Чартова Дюжина» или с помощью смс-портала 6556. Итоги будут подведены в пятницу в 19.00 в хит-параде «Чартова Дюжина».
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