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Тест: угадайте эти шлягеры по одной строчке
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Тест: угадайте эти шлягеры по одной строчке 

Рамблер 10 февраля 2018
Фото: Кадр из клипа
От этих композиций было тяжело скрыться даже при желании. Песни, строчки из которых мы использовали в нашем тесте, звучали буквально везде: в курортных шашлычных, на рынке, в общественном транспорте, их можно было услышать по радио и телевизору. В нашем опросе — завсегдатаи "Песни года" и постояльцы "Муз-ТВ".
Строчки из этих песен, кажется, совершенно невозможно забыть. Или мы не правы? Пройдите наш тест и узнайте. Слова самых разных знаменитых композиций восьмидесятых-девяностых — в нашем небольшом опросе.
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