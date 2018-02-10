Тест: угадайте эти шлягеры по одной строчке

От этих композиций было тяжело скрыться даже при желании. Песни, строчки из которых мы использовали в нашем тесте, звучали буквально везде: в курортных шашлычных, на рынке, в общественном транспорте, их можно было услышать по радио и телевизору. В нашем опросе — завсегдатаи "Песни года" и постояльцы "Муз-ТВ".