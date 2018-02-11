В новом клипе Тимберлейка снялась его жена 

"Здорово, что мы смогли разделить друг с другом эту важную работу. Композиция была написана самой первой и специально для Джессики", — говорит Джастин.

Певец в восторге от совместной работы и надеется, что у них еще будут проекты. Кроме того, Тимберлейк расскзал поклонникам, что Джессика очень повлияла на создание нового альбома.