В новом клипе Тимберлейка снялась его жена 

Певец представил новый клип на песню Man of the Woods с его пятого одноименного альбома, главную роль в нем исполнила жена Тимберлейка актриса Джессика Бил. Как говорит сам музыкант, песня посвящена жене, поэтому было отличной идеей поработать над клипом вместе.
Певец в восторге от совместной работы и надеется, что у них еще будут проекты. Кроме того, Тимберлейк расскзал поклонникам, что Джессика очень повлияла на создание нового альбома.
"Здорово, что мы смогли разделить друг с другом эту важную работу. Композиция была написана самой первой и специально для Джессики", — говорит Джастин.
Кроме признания в любви Джессике, в альбоме есть композиция Young Man, посвященная сыну певца Сайласу.