«Самый красивый преступник» снялся в клипе Бузовой

В День всех влюбленных Ольга Бузова представит новый клип на песню Wi-Fi. Поклонники уже с нетерпением ждут выхода видео (естественно, ведь там снялся самый красивый преступник в мире Джереми Микс ), и Оля решила порадовать их небольшим тизером.

«Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже так сильно полюбившуюся вам песню #WiFi. Сегодня я вам решила приоткрыть завесу тайны и показать тизер нового видео. Я уже не могу, как хочу презентовать вам все видео, но это произойдёт только в день всех влюблённых — 14 февраля. Клип получился очень горячим», — написала Оля.

Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже, так сильно полюбившуюся вам, песню #WiFi 🙌🏽💋 Сегодня я вам решили приоткрыть завесу тайны, и показать тизер нового видео 🤤🤗 Я уже не могу, как хочу презентовать вам все видео, но это произойдёт только в день всех влюблённых — 14 февраля 😍❤ Клип получился очень горячим.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 11, 2018 в 11:53 PST Очень жду ваши комментарии…буду читать и лайкать самые интересные комментарии ❤❤❤#эрабузовой 🚀

Напомним, Джереми приехал в Москву в конце января специально, чтобы сняться в клипе Оли. Сколько команда Бузовой заплатила Миксу — неизвестно, но Оля отшутилась: «Неужели вы думаете, что я плачу мужчинам деньги?»