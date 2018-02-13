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«Самый красивый преступник» снялся в клипе Бузовой
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«Самый красивый преступник» снялся в клипе Бузовой 

Peopletalk 13 февраля 2018
В День всех влюбленных Ольга Бузова представит новый клип на песню Wi-Fi. Поклонники уже с нетерпением ждут выхода видео (естественно, ведь там снялся самый красивый преступник в мире Джереми Микс), и Оля решила порадовать их небольшим тизером.
«Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже так сильно полюбившуюся вам песню #WiFi. Сегодня я вам решила приоткрыть завесу тайны и показать тизер нового видео. Я уже не могу, как хочу презентовать вам все видео, но это произойдёт только в день всех влюблённых — 14 февраля. Клип получился очень горячим», — написала Оля.
Я знаю, как вы ждёте мое новое видео на уже, так сильно полюбившуюся вам, песню #WiFi 🙌🏽💋 Сегодня я вам решили приоткрыть завесу тайны, и показать тизер нового видео 🤤🤗 Я уже не могу, как хочу презентовать вам все видео, но это произойдёт только в день всех влюблённых — 14 февраля 😍❤ Клип получился очень горячим.
Очень жду ваши комментарии…буду читать и лайкать самые интересные комментарии ❤❤❤#эрабузовой 🚀
Напомним, Джереми приехал в Москву в конце января специально, чтобы сняться в клипе Оли. Сколько команда Бузовой заплатила Миксу — неизвестно, но Оля отшутилась: «Неужели вы думаете, что я плачу мужчинам деньги?»
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