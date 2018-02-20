Тест: вспомните «именные» хиты

Тест «Привет, Андрей!»: вспомните «именные» хиты

Имя — первое слово, которое слышит человек, его отличительный знак, персональный код. Неудивительно, что существует отдельная когорта песен, посвященных конкретным именам. Причем не только распространенным, встречались и экзотические.

Особенно много таких песен было в 90-е. Это было очень удобно для поздравлений по радио: имениннику — собственная песня.

Некоторые такие шлягеры звучали буквально из каждого ларька и невольно запоминались. Пройдите наш тест, и вспомните как можно больше «именных» песен.