Белоруссию на «Евровидении» представит украинец

Еще одна страна рассекретила наконец имя артиста, который будет отстаивать честь государства на музыкальном конкурсе. Свою шоу-программу от Белоруссии представит украинский певец Alekseev.

Молодого певца выбрало жюри из десяти кандидатов.

Никите Алексееву 24 года. Он достаточно известный артист на Украине, поэтому для многих жителей обеих стран стало огромным сюрпризом, что именно Алексеев будет представлять соседскую Белоруссию.

Почему так произошло? Мнения разнятся, но эксперты склонны полагать, что Белоруссия решила выдвинуть именно Алексеева как артиста, способного выйти в финал музыкального конкурса, по ряду причин. А основная это конкурентоспособность.

В то время как в самой Белоруссии в этом году не появлялось сильных певцов, способных представлять страну в международном конкурсе на должном уровне, Алексеев вполне способен потягаться в умении петь с соперниками из других государств.