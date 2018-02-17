Ещё
Белоруссию на «Евровидении» представит украинец
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белоруссию на «Евровидении» представит украинец 

Рамблер 17 февраля 2018
Еще одна страна рассекретила наконец имя артиста, который будет отстаивать честь государства на музыкальном конкурсе. Свою шоу-программу от Белоруссии представит украинский певец Alekseev.
Молодого певца выбрало жюри из десяти кандидатов.
Никите Алексееву 24 года. Он достаточно известный артист на Украине, поэтому для многих жителей обеих стран стало огромным сюрпризом, что именно Алексеев будет представлять соседскую Белоруссию.
Почему так произошло? Мнения разнятся, но эксперты склонны полагать, что Белоруссия решила выдвинуть именно Алексеева как артиста, способного выйти в финал музыкального конкурса, по ряду причин. А основная это конкурентоспособность.
В то время как в самой Белоруссии в этом году не появлялось сильных певцов, способных представлять страну в международном конкурсе на должном уровне, Алексеев вполне способен потягаться в умении петь с соперниками из других государств.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение