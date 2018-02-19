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Баттл Гуфа и Птахи появился в сети
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Баттл Гуфа и Птахи появился в сети 

Рамблер 19 февраля 2018
Долгожданный баттл, состоявшийся между звездными рэпперами, наконец-то доступен всем.
Рэп-поединок между Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, и Давидом Нуриевым, которого знают как Птаху, занял 51 минуту и окончился победой первого. Гуф выиграл с сухим счетом 3:0. За 10 минут ролик посмотрели более сотни человек, а спустя 8 часов после публикации количество просмотров перевалило за тысячу.
Конфликт музыкантов развивается в течение нескольких лет, пять лет они выступали вместе в группе Centr, но расстались в 2009 году. Затем объединились в 2014, а спустя два года их пути снова разошлись.
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