Баттл Гуфа и Птахи появился в сети

Долгожданный баттл, состоявшийся между звездными рэпперами, наконец-то доступен всем.

Рэп-поединок между Алексеем Долматовым , более известным как Гуф, и Давидом Нуриевым , которого знают как Птаху, занял 51 минуту и окончился победой первого. Гуф выиграл с сухим счетом 3:0. За 10 минут ролик посмотрели более сотни человек, а спустя 8 часов после публикации количество просмотров перевалило за тысячу.

Конфликт музыкантов развивается в течение нескольких лет, пять лет они выступали вместе в группе Centr, но расстались в 2009 году. Затем объединились в 2014, а спустя два года их пути снова разошлись.