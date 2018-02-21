Люди останавливали машины из сочувствия к Лазареву

Вместе с режиссером Аланам Бадоевым Сергей Лазарев отправился в Португалию, чтобы снять клип на песню «Сдавайся». Сергей на радостях тут же выложил несколько кадров по горячим следам, а публика оценила новое творение, в котором в центре внимания, конечно же, огромное бутафорское копье, что «застряло» в груди исполнителя.

Но сегодня история получила продолжение. Оказалось, что во время съемок на мосту далеко не все жители города, где снималось видео, сразу понимали, что рана на теле Лазарева — лишь грим. В своем микроблоге певец признался, что многие останавливали машины и предлагали ему свою помощь.