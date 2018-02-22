Самая голая блогерша снялась в клипе Казановой

Марина Вовченко по праву считается самой голой женщиной «Инстаграма». Пикантности ей добавляет тот факт, что уже много лет Марина бреет голову налысо — как утверждает сама Вовченко, делает она это в поддержку онкобольных.
Подписчики часто ругают девушку за безнравственность, но больше всего женской аудитории микроблога претит то, что Марина — мать троих детей. Вовченко не устают повторять, что она подает своим двум дочерям и сыну дурной пример, особенно после того, как девушка призналась, что последний может спокойно зайти к ней в ванну, пока она принимает душ.
Сама блогер успешно отбивается от всех атак, копит подписчиков. которых набралось уже более миллиона, и преподает йогу. Очевидно, именно на этом они с Сати Казановой и сошлись. Сати предложила ей сняться в своем клипе на песню «Мама». Премьера клипа запланирована на 8 Марта.
Сама Марина надеется, что получится что-то «шедевральное и очень чудесное». Блогер также поблагодарила Сати Казанову за приятный опыт и за возможность познакомиться с потрясающими людьми, включая мужа и маму Сати.
думаю кто слышал песню «МАМА» в исполнении @satikazanova 💝 тот поймёт что я не могла отказаться от столь прекрасного предложения посотрудничать с Сати 🙏. С нетерпением жду 8 марта, потому что именно в Международный женский день запланирован выход клипа! Думаю получится что то шедевральное и очень душевное💝💝💝. А ещё мне повезло познакомиться потрясающими людьми с мужем Сати @stefanotiozzo и её мамой. 🤗🤗🤗 @satikazanova спасибо за такую возможность, ты чудесная 😘😘😘 #мама. Photo @ilmiro