Самая голая блогерша снялась в клипе Казановой

Самая голая блогерша снялась в клипе Сати Казановой

Марина Вовченко по праву считается самой голой женщиной «Инстаграма». Пикантности ей добавляет тот факт, что уже много лет Марина бреет голову налысо — как утверждает сама Вовченко, делает она это в поддержку онкобольных.

Подписчики часто ругают девушку за безнравственность, но больше всего женской аудитории микроблога претит то, что Марина — мать троих детей. Вовченко не устают повторять, что она подает своим двум дочерям и сыну дурной пример, особенно после того, как девушка призналась, что последний может спокойно зайти к ней в ванну, пока она принимает душ.

Сама блогер успешно отбивается от всех атак, копит подписчиков. которых набралось уже более миллиона, и преподает йогу. Очевидно, именно на этом они с Сати Казановой и сошлись. Сати предложила ей сняться в своем клипе на песню «Мама». Премьера клипа запланирована на 8 Марта.

Сама Марина надеется, что получится что-то «шедевральное и очень чудесное». Блогер также поблагодарила Сати Казанову за приятный опыт и за возможность познакомиться с потрясающими людьми, включая мужа и маму Сати.