Котова сняла смешной клип для мужчин к 23 февраля

Лучше всего у экс-солистки «ВИА Гры», а ныне самостоятельной певицы Татьяны Котовой постить в микроблоге эротические фото, демонстрирующие все достоинства ее роскошного тела. Но иногда Татьяну тянет поозорничать — и тогда они с группой танцовщиц выпускают совместные видео: иногда горячие, иногда забавные.

В этот раз команда Котовой решила поздравить мужчин с праздником. Татьяна выложила в сеть клип специально к 23 Февраля и попросила подписчиков отметить на нем всех, у кого есть чувство юмора.

Идея записать клип пришла девушкам в голову случайно — они просто танцевали, и тут, как говорится, родился тост.

Поклонникам видео Котовой понравилось. Ее микроблог изобилует теперь комментариями вроде: