Ещё
Котова сняла смешной клип для мужчин к 23 февраля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Котова сняла смешной клип для мужчин к 23 февраля 

Рамблер 22 февраля 2018
Лучше всего у экс-солистки «ВИА Гры», а ныне самостоятельной певицы Татьяны Котовой постить в микроблоге эротические фото, демонстрирующие все достоинства ее роскошного тела. Но иногда Татьяну тянет поозорничать — и тогда они с группой танцовщиц выпускают совместные видео: иногда горячие, иногда забавные.
В этот раз команда Котовой решила поздравить мужчин с праздником. Татьяна выложила в сеть клип специально к 23 Февраля и попросила подписчиков отметить на нем всех, у кого есть чувство юмора.
Идея записать клип пришла девушкам в голову случайно — они просто танцевали, и тут, как говорится, родился тост.
Поклонникам видео Котовой понравилось. Ее микроблог изобилует теперь комментариями вроде:
«Классно придумали»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение