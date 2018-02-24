Рома Зверь обнажился для нового клипа 

Группа "Звери" презентовала свой новый клип на песню "Весело". Об этом представители коллектива сообщили на своей странице в "Фейсбуке". Клип повествует о буднях социопата.
Главную роль в ролике играет солист группы Роман Билык, известный под псевдонимом Рома Зверь, сообщает Life.
Главный герой клипа в течение 3 минут 43 секунд не покидает своё жилище. В тёмной квартире он наедине с самим собой танцует, принимает душ, варит кофе, играет на гитаре и смотрит в окно. По словам певца, он хотел передать чувства и эмоции человека, являющегося социопатом.
Во время съемок Роману пришлось обнажиться для съемок в душе.
На странице группы "Звери" в "Фейсбуке" сообщается, что запись песни и работа над роликом проходили в одной квартире. Коллектив снял и смонтировал клип, не выходя оттуда.