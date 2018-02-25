Гимн социопатии от Ромы Зверя

Новый клип «Весело» от Ромы Зверя, наполненное зеленой тоской нечто, потрясает просторы интернета.

В далеком прошлом остались заводные «Районы, кварталы» — теперь все действие разворачивается в рамках одной квартиры, где под психоделические мотивы и слова «я не выхожу из квартиры» Рома жарит тосты, варит кофе, лезет в полупустой холодильник и так далее. Кроме того, он принимает обнаженным душ, играет на гитаре, курит — за что, надо полагать, группа еще получит от Роскомнадзора , — и всячески страдает по непонятному поводу. Суть клипа — тоскливые будни социопата, мир которого ограничивается рамками родной «хаты» и балконом, за которым видна как на ладони Москва. Но социопат туда ни ногой.

О презентации нового клипа группа сообщила в соцсети. Конечно, сообщение вызвало интерес — «Звери» как правило очень позитивны. Однако новая их работа вольно-невольно подлила масла в огонь по имени депрессия и сплин, ныне очень модные в среде молодых людей до тридцати.

Клип был снят в одной квартире и показательно незатратен. Песня называется «Весело», хотя веселого в ней нет ровным счетом ничего, начиная с пережаренных тостов и переваренного кофе и заканчивая одинокими танцами самого слегка раздобревшего Ромы. Грустно. Похоже, «Звери» состарились…