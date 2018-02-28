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Уильямс отдался в руки танцовщиц в новом клипе
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Уильямс отдался в руки танцовщиц в новом клипе 

Рамблер 28 февраля 2018
Певец выложил на своем YouTube канале и на личной странице в соцсети новый клип, посвященный американскому художнику Энди Уорхолу.
Видеоролик на песню "Andy Warhol", вошедшую в альбом би-сайдов «Under the Radar Vol 2», который увидел свет в ноябре 2017 года, приурочен к годовщине смерти Энди Уорхола.
Сюжет клипа довольно прост: певец сидит на стуле в темной комнате, а вокруг него танцуют девушки. Руки танцовщиц время от времени становятся полноправными персонажами видео, накладывая артисту макияж, делая массаж или просто "помогая" исполнять песню.
Напомним, что Робби Уильямс давно не радовал поклонников новыми пластинками: последний студийный альбом под названием «The Heavy Entertainment Show» вышел в ноябре 2016 года.
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