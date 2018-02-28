Уильямс отдался в руки танцовщиц в новом клипе

Певец выложил на своем YouTube канале и на личной странице в соцсети новый клип, посвященный американскому художнику Энди Уорхолу

Видеоролик на песню "Andy Warhol", вошедшую в альбом би-сайдов «Under the Radar Vol 2», который увидел свет в ноябре 2017 года, приурочен к годовщине смерти Энди Уорхола.

Сюжет клипа довольно прост: певец сидит на стуле в темной комнате, а вокруг него танцуют девушки. Руки танцовщиц время от времени становятся полноправными персонажами видео, накладывая артисту макияж, делая массаж или просто "помогая" исполнять песню.