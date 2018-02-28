Группа «Мельница» представила мистический клип

Съемки клипа на песню "Поверь" прошли еще в ноябре 2017 года в Лютеранской церкви Святой Анны — Анненкирхе в Санкт-Петербурге. Солистка группы Наталья "Хелависа" О'Шей обещала поклонникам, что видео они смогут увидеть до конца зимы. И не обманула.

Создателям клипа удалось в пять минут видео "уложить" настоящий мистический детектив. Таинственную атмосферу, созвучную мрачному настроению песни, идеально подчеркивает здание обгоревшей лютеранской церкви, в которой проходили съемки.

Собственно, само здание и натолкнуло режиссера клипа Ксению Баскакову и солистку группы к созданию некого мистического триллера. Изначально идея клипа была несколько другой. Но увидев готическую церковь, планы немного изменили и написали новый сценарий.

При этом, несмотря на мрачность видео, во время съемочного процесса на площадке было исключительно весело, призналась Хелависа в интервью "Комсомольской правде"

Песня "Поверь" войдет в сольный альбом Хелависы "Люцифераза", релиз которого назначен на 21 марта этого года.