Брежнева рассказала, как снималась в клипе

Известная певица всегда на связи со своими поклонниками и часто показывает им, что происходит за кулисами шоу-бизнеса.

Так и сейчас после выхода клипа на песню "Ты мой человек", который просмотрело более миллиона человек, Вера Брежнева рассказывает о том, как проходили съемки.

Поклонники оценили уровень спортивной подготовки звезды и просили показать больше подробностей закулисной жизни. Тем не менее и здесь объявились любители сакраментальных вопросов — "Да кто ее слушает вообще?" — но поддержку такие выпады не нашли.