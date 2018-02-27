Апина возродит группу «Комбинация» 

В этом году группа "Комбинация", рвавшая все танцполы в "лихие" девяностые, отмечает свое 30-летие.
Накануне воссоединения Алена Апина и ее коллега по группе устроили фотосессию. По признанию певиц, было нелегко. Но, как отметили в комментариях, результат того стоит.
Больше всего в своей работе я «люблю „фотосъемки! Кабы не юбилей „великой группы“ и не имя Владимир Широков (кто в теме меня поймут!), ни за что не влезла б эту авантюру. Начали утром и вот только только доковыляла до родного забора! #апина #татьянаиванова #30 леткомбинации #широков#скоровтур#фотосессии
Поклонники не скрывают эмоций и ждут давних кумиров в своих городах и обещают прийти на концерт.
@neapina
"Девочки, вы супер! Обожаю, это моя юность… А фотосьемка это драйвово!"
"За 30 лет, вы стали только краше, выглядите просто супер! Ждём тура по стране, обязательно придем!"
"Девчонки, вы великолепны!"