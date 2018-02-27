Апина возродит группу «Комбинация»

В этом году группа "Комбинация", рвавшая все танцполы в "лихие" девяностые, отмечает свое 30-летие.

Накануне воссоединения Алена Апина и ее коллега по группе устроили фотосессию. По признанию певиц, было нелегко. Но, как отметили в комментариях, результат того стоит.

Поклонники не скрывают эмоций и ждут давних кумиров в своих городах и обещают прийти на концерт.

@neapina

"Девочки, вы супер! Обожаю, это моя юность… А фотосьемка это драйвово!"

"За 30 лет, вы стали только краше, выглядите просто супер! Ждём тура по стране, обязательно придем!"

"Девчонки, вы великолепны!"