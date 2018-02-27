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Моби показал клип на трек с нового альбома
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Моби показал клип на трек с нового альбома 

PlayboyRussia.com 27 февраля 2018
Моби показал клип на трек This Wild Darkness с альбома Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, который выйдет 2 марта.
«Мир — это странное место, полное замешательства и темноты. В треке This Wild Darkness происходит экзистенциальный диалог между мной и госпел-хором — я говорю о моем замешательстве, хор же отвечает мне с тоской и надеждой»,
— так описал свое новое видео Моби на официальном сайте.
Поклонники американского электронщика остались довольны опубликованными треками с нового альбома, поскольку, по их мнению, они «наконец-то похожи на старого-доброго Моби».
Предыдущий клип Моби на трек Mere Anarchy вышел в январе.
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