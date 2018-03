Моби показал клип на трек с нового альбома 

«Мир — это странное место, полное замешательства и темноты. В треке This Wild Darkness происходит экзистенциальный диалог между мной и госпел-хором — я говорю о моем замешательстве, хор же отвечает мне с тоской и надеждой»,

Моби показал клип на трек This Wild Darkness с альбома Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, который выйдет 2 марта.