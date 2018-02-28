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Неизвестная песня Эми Уайнхаус появилась в Сети
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Неизвестная песня Эми Уайнхаус появилась в Сети 

Рамблер 28 февраля 2018
Демо-запись композиции "My Own Way" опубликовали в Youtube.
Эта песня, никогда и нигде не звучавшая, была записана, когда Эми Уайнхаус было всего 17 лет. Композиторы Джило Канг и Джеймс Макмиллан написали ее в 2001 году специально для юной певицы, а предназначена она была для рассылки звукозаписывающим компаниям с целью привлечь внимание.
Композиции не суждено было отправиться в "путешествие" на лейблы: талант Эми сам проложил себе дорогу на сцену. Ее заметили и в итоге девушка стала одной из самых популярных исполнительниц своего времени.
Джил Канг вспоминает о первой встрече с певицей:
«Стоило ей раскрыть рот, как нас просто сдуло с места. Мы буквально искали на полу наши челюсти — настолько это было «вау!»»
Композитор недавно нашел запись, оставшуюся не у дел, в архивах и решил поделиться ею с поклонниками творчества Уайнхаус.
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