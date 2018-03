Неизвестная песня Эми Уайнхаус появилась в Сети

Демо-запись композиции "My Own Way" опубликовали в Youtube.

Эта песня, никогда и нигде не звучавшая, была записана, когда Эми Уайнхаус было всего 17 лет. Композиторы Джило Канг и Джеймс Макмиллан написали ее в 2001 году специально для юной певицы, а предназначена она была для рассылки звукозаписывающим компаниям с целью привлечь внимание.

Композиции не суждено было отправиться в "путешествие" на лейблы: талант Эми сам проложил себе дорогу на сцену. Ее заметили и в итоге девушка стала одной из самых популярных исполнительниц своего времени.

Джил Канг вспоминает о первой встрече с певицей:

«Стоило ей раскрыть рот, как нас просто сдуло с места. Мы буквально искали на полу наши челюсти — настолько это было «вау!»»

Композитор недавно нашел запись, оставшуюся не у дел, в архивах и решил поделиться ею с поклонниками творчества Уайнхаус.