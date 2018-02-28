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Буланова выпустила клип на песню Михаила Гуцериева
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Буланова выпустила клип на песню Михаила Гуцериева 

Рамблер 28 февраля 2018
Певица представила видео на песню «В доме, где живет моя печаль», стихи к которой написал известный бизнесмен.
Режиссером клипа стал Рустам Романов. Сюжет клипа достаточно прост: героиня приезжает в дом, где когда-то была счастлива с мужем. Но преуспевающий супруг-архитектор был слишком увлечен работой, из-за чего семья в итоге распалась.
Напомним, композицию «В доме, где живет моя печаль» Буланова записала в ноябре 2017 года и это не единственная песня, написанная для певицы Гуцериевым. Песня «Не бойтесь любви» на стихи этого же автора, выпущенная в 2015 году, давно любима поклонниками певицы и даже стала обладателем премии "Шансон года".
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