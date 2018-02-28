Буланова выпустила клип на песню Михаила Гуцериева

Певица представила видео на песню «В доме, где живет моя печаль», стихи к которой написал известный бизнесмен.

Режиссером клипа стал Рустам Романов. Сюжет клипа достаточно прост: героиня приезжает в дом, где когда-то была счастлива с мужем. Но преуспевающий супруг-архитектор был слишком увлечен работой, из-за чего семья в итоге распалась.