Вышел новый клип группы «ДДТ»

Видео на песню "Любовь не пропала" представил на суд зрителей Юрий Шевчук

Впервые композиция Юрия Шевчука прозвучала в Санкт-Петербурге на открытии кинофестиваля «Послание человеку» 23 сентября 2016 года. Группа открывала мероприятие своим выступлением и для исполнения выбрала новую песню. Теперь же, спустя полтора года, появилось и видео на нее.

Режиссером клипа выступил Илья Дурапов, который признался, что давно вынашивал идею подобного видеоряда. И очень рад, что ему удалось воплотить задуманное вместе с "ДДТ".

Лидер группы Юрий Шевчук так отзывается о самой композиции: