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Вышел новый клип группы «ДДТ»
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Вышел новый клип группы «ДДТ» 

Рамблер 1 марта 2018
Видео на песню "Любовь не пропала" представил на суд зрителей Юрий Шевчук.
Впервые композиция Юрия Шевчука прозвучала в Санкт-Петербурге на открытии кинофестиваля «Послание человеку» 23 сентября 2016 года. Группа открывала мероприятие своим выступлением и для исполнения выбрала новую песню. Теперь же, спустя полтора года, появилось и видео на нее.
Режиссером клипа выступил Илья Дурапов, который признался, что давно вынашивал идею подобного видеоряда. И очень рад, что ему удалось воплотить задуманное вместе с "ДДТ".
Лидер группы Юрий Шевчук так отзывается о самой композиции:
«Песня написана осенью, но ощущения весны было очень живое. А весна — это танцы. Танцы клеток, листвы, надежд, любви. Поэтому композиция такая и танцевальная».
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