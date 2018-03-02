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Группа «СерьГа» презентовала «Солнечного чародея»
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Группа «СерьГа» презентовала «Солнечного чародея» 

Рамблер 2 марта 2018
Фото: globallookpress.com
В Сети сегодня появилось новое видео группы Сергея Галанина на песню "Солнечный музыкант".
Режиссером ролика, в основу которого легли кадры с юбилейного концерта группы в московском«Главклубе» в 2016 году, стал Михаил Максимов.
Компьютерные эффекты и закулисные съемки органично дополнили видеоряд. Также в клипе "засветились" родственники и друзья лидера группы, которые поздравляли Галанина в тот день с юбилеем: артист отмечал концертом 55-летие.
Напомним, что композиция "Солнечный музыкант" вошла в альбом "Приметы".
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