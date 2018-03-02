Группа «СерьГа» презентовала «Солнечного чародея»

В Сети сегодня появилось новое видео группы Сергея Галанина на песню "Солнечный музыкант".

Режиссером ролика, в основу которого легли кадры с юбилейного концерта группы в московском«Главклубе» в 2016 году, стал Михаил Максимов

Компьютерные эффекты и закулисные съемки органично дополнили видеоряд. Также в клипе "засветились" родственники и друзья лидера группы, которые поздравляли Галанина в тот день с юбилеем: артист отмечал концертом 55-летие.

Напомним, что композиция "Солнечный музыкант" вошла в альбом "Приметы".