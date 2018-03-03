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«Крематорий» презентовали «Perpetuum mobile»
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«Крематорий» презентовали «Perpetuum mobile» 

Рамблер 3 марта 2018
Известная группа представила нас суд зрителей свой новый клип.
Клип снимали в 2017 году во время гастролей коллектива в Канаде и США. Музыканты признаются, что просто решили зафиксировать на камеру невероятную красоту природы тех мест, а песню «Perpetuum mobile» сочли наиболее подходящей подобному видеоряду.
Песня «Perpetuum mobile» была выбрана для съёмок, поскольку, на наш взгляд, она по тексту и настроению абсолютно точно соответствует сказочной атмосфере Оркаса! К тому же, что символично, летательный аппарат через некоторое время после начала съёмок устал парить в небе, экстренно совершил посадку и больше не участвовал в процессе,
— поделились музыканты на своем официальном Youtube-канале.
Материал для клипа был снят директором коллектива Натальей Серой. Ей же доверили отобрать подходящие кадры и выполнить финальный монтаж ролика.
Напомним, что композиция «Perpetuum mobile» вошла в студийный альбом группы «Люди-невидимки».
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