«Крематорий» презентовали «Perpetuum mobile»

Известная группа представила нас суд зрителей свой новый клип.

Клип снимали в 2017 году во время гастролей коллектива в Канаде и США. Музыканты признаются, что просто решили зафиксировать на камеру невероятную красоту природы тех мест, а песню «Perpetuum mobile» сочли наиболее подходящей подобному видеоряду.

Песня «Perpetuum mobile» была выбрана для съёмок, поскольку, на наш взгляд, она по тексту и настроению абсолютно точно соответствует сказочной атмосфере Оркаса! К тому же, что символично, летательный аппарат через некоторое время после начала съёмок устал парить в небе, экстренно совершил посадку и больше не участвовал в процессе,

— поделились музыканты на своем официальном Youtube-канале.

Материал для клипа был снят директором коллектива Натальей Серой. Ей же доверили отобрать подходящие кадры и выполнить финальный монтаж ролика.

Напомним, что композиция «Perpetuum mobile» вошла в студийный альбом группы «Люди-невидимки».