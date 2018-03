На Пикник «Афиши» в Россию приедут Arcade Fire

Лучший день лета наступит 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» — этот Пикник «Афиши» будет пятнадцатым по счету.

Стали известны имена хедлайнеров:

Arcade Fire

Ни в 2014-м, когда Arcade Fire уже называли главной рок-группой планеты, ни в 2011-м, когда они получали «Грэмми» за лучший альбом, ни в 2004-м, когда Вин Батлер и компания выпустили дебютный «Funeral», — словом, никогда вообще канадская инди-группа не ассоциировалась с пантеоном канонических рок-героев.

Их песни просто не были рассчитаны на мировое господство. А также на стадионные туры, на главные сцены лучших фестивалей планеты — на все те вещи, которые музыканты из Монреаля сегодня при желании могут назвать рутинными. Тонкая и рефлексивная музыка канадцев кажется слишком сложно устроенной для массового успеха. Впечатление полностью меняется, если оказаться на их концерте.

Arcade Fire вживую — это великий стадионный оркестр и удалой карнавал из двух десятков поющих и танцующих людей. Историческое, по сути, выступление — впервые в России — станет финальной точкой Пикника в этом году.

Земфира

Она без малого два десятилетия входит в число ключевых констант российской музыкальной сцены. Песни с ее дебютного альбома зазвучали в 1999 (а кажется, что только вчера) везде, вдруг и сразу. Трудно спорить, что строчки Земфиры — уже в нашем ДНК. Сегодня, чтобы оставаться в потоке, музыкантам приходится совершать излишне много суетливых движений. Таковы правила нового шоу-бизнеса, опирающегося на интернет. Земфира позволяет себе быть избирательной: последний альбом, хрупкий и точный «Жить в твоей голове», она выпустила пять лет назад.

партнерский материал

Масштабный тур «Маленький человек» с двумя подряд собранными «Олимпийскими» окончился в декабре 2016 концертом-послесловием — и с тех пор гастрольный график Земфиры стоит на паузе. Что будет дальше, чем это затишье закончится и вернется ли она из него с новыми песнями, никто точно не знает. Точно известно только одно — в августе 2018-го Земфира поет на Пикнике. Она делает это в третий раз — и всегда ее грандиозные и безупречные что с технической, что с эмоциональной точки зрения выступления становились пиковым моментом фестиваля и ставили эффектнейшую финальную точку.

Belle & Sebastian

Шотландские классики инди-попа Belle & Sebastian как нельзя лучше дополняют атмосферу Пикника — с их светлой меланхолией, нежностью и даже инфантильностью. Идеальный саундтрек для летнего полудня, тем не менее, может и удивить — на стыке 2017 и 2018 группа выпустила серию из трех EP «How to Solve Our Human Problems». Так что фирменный фестивальный сет будет разбавлен новыми мелодиями. King Gizzard & the Lizard Wizard

Еще одна премьера на Пикнике — самая неожиданная: эти дикие ребята из Мельбурна не поддаются никакой классификации. Начинали как талантливые подражатели гаражного рока, продолжили экспериментами с краутроком, потом подались в экзотику, прог-рок и акустические балладные напевы. Кроме широты своих вкусов известны совершенно сумасшедшими лайвами — на грани со звуковым перформансом. Такую нетипичную группу можно увидеть только на Пикнике.

Vkontakte, Instagram. Полный список музыкантов, выступающих на Пикнике «Афиши», пока не разглашается. Следите за новостями о фестивале на сайте picnic.afisha.ru Афиша Daily и на страницах в соцсетях: Facebook

Билеты

Первые 1500 билетов Early Bird, поступивших в продажу 28 февраля по специальной цене в 2000 рублей, были распроданы за час. Сейчас стоимость билетов составляет 3000 рублей и будет повышаться вместе с объявлением новых артистов.