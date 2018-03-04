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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»
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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении» 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: depositphotos
Эстонию в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение" представит Элина Нечаева. Певица стала победительницей в национальном отборочном конкурсе "Эстонская песня" (Eesti Laul — оригинальное название (.
В Португалию Нечаева поедет с композицией La forza. В переводе с итальянского название песни означает "сила". В СМИ просочилась информация, что в своем выступлении Элина будет сочетать классический оперный вокал и современную электронную музыку.
Элина Нечаева изучала вокал в Эстонской академии музыки и театра.
Финал конкурса "Евровидение" пройдет 12 мая в Лиссабоне.
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