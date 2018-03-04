Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»

Эстонию в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение" представит Элина Нечаева. Певица стала победительницей в национальном отборочном конкурсе "Эстонская песня" (Eesti Laul — оригинальное название (.

В Португалию Нечаева поедет с композицией La forza. В переводе с итальянского название песни означает "сила". В СМИ просочилась информация, что в своем выступлении Элина будет сочетать классический оперный вокал и современную электронную музыку.

Элина Нечаева изучала вокал в Эстонской академии музыки и театра.

Финал конкурса "Евровидение" пройдет 12 мая в Лиссабоне.