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Рабочий прочитал рэп о буднях на заводе
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Рабочий прочитал рэп о буднях на заводе 

Рамблер 4 марта 2018
Рабочий стильно прочитал рэп о заводе, на котором трудится, и снял клип на свою песню. Видеоролик начинается с шутливой минутной вставки о том, как проходят будни рабочих. Но спустя некоторое время видео превращается в серьезный клип, снятый в черно-белых цветах.
Автор и исполнитель песни — Сергей Грыжа. Текст его собственного сочинения, а рэп-музыкой он увлекается уже более 10 лет.
В своей песне он часто повторяет строчку: "Кто мы? БМЗ!". БМЗ — Брянский машиностроительный завод, на котором и работают все участники клипа. Предприятие считается одним из самых старых действующих предприятий в России. Завод основан в 1873 году.
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