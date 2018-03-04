Рабочий прочитал рэп о буднях на заводе

Рабочий стильно прочитал рэп о заводе, на котором трудится, и снял клип на свою песню. Видеоролик начинается с шутливой минутной вставки о том, как проходят будни рабочих. Но спустя некоторое время видео превращается в серьезный клип, снятый в черно-белых цветах.

Автор и исполнитель песни — Сергей Грыжа. Текст его собственного сочинения, а рэп-музыкой он увлекается уже более 10 лет.