Полет Лорак на люстре признан самым эффектным

Во время своего нового шоу в «Олимпийском» певица сменила 20 костюмов. И сделала это прямо на сцене.

Она и египетская богиня, летающая на пятиметровом сверкающем орле, и роковая красотка, выглядывающая из бокала (да-да, вы не ослышались!), и мама, убакивающая дочь, и отвергнутая любимым, и королева бурлеска, и, конесно же, дива!

В далеком 2008-м году робкую, но невероятно голосистую участиницу «Евровидения» Ани Лорак Филипп Киркоров прозвал «Дивой»!

И вот спустя 10 лет Ани не только собрала полный зал «Олимпийского», но и назвала так свое новое шоу — «DIVA»!

Достаточно лишь вспомнить, сколько раз певица перевоплощалась на сцене… Нет, она не просто переодевалась (хотя это ей из-за отсутствия пауз приходилось делать прямо на сцене!), а становилась главной героиней разыгрываемого перед зрителями мини-спектакля.

Декорации поражали! Хотя правильнее сказать, шокировали. Огромная сцена-трансформер превращалась в пляж с пальмами, красотками в бикини и парнями, танцующими в … огромных стаканах, дождливую улицу с ночными фонарями, оживленный зал кабаре, гримерную комнату, детскую спальню, футуристическую площадку.

И, наконец, в композиции «Удержи мое сердце» была задействована платформа-робот, поворачивающаяся на 360 градусов. От певицы потребовалась особая пластика и решимость, чтобы органично двигаться в этот момент, не терять опоры и петь, разумеется.

«Было страшно, это все небезопасно, не предугадаешь, как робот себя поведет!», — призналась Каролина после концерта.

Еще один невероятно эффектный номер — «Песня Оксаны». Ее Ани Лорак исполняла, полулежа в ванне — только вместо воды хрустальные камни.

«Разве виновата я, что родилась красивой?» — игриво поет она, обращаясь к залу. Впрочем, вода на сцене была. Задействованные в этом номере танцоры оказались под самым настоящим холодным душем.

Когда же Ани Лорак запела «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон , чьей поклонницей была и остается, декорации оставались неподвижны — здесь важен исключительно сильный вокал.

А ближе к финалу сидящие в зале люди буквально замерли: ведь над их головами витала в воздухе «живая люстра». Почему живая? Вместо свечей и ламп ее украшали тела гимнастов!

А ведь Каролина ни раз признавалась, что чувствует себя неуверенно на конструкциях, подобно этой. Боялась! Но все же поднялась… Зал апплодировал стоя, а журналисты назвали полет певицы одним из самых эффектных в шоу-бизнесе.

пресс-служба Ани Лорак

Особое внимание было уделено сидевшему в первом ряду Филиппу Киркорову. Перед началом шоу на больших экранах даже появился шуточный текст: «А Филипп на месте? Тогда можно начинать!». Любопытно, что Филипп уже видел шоу в Санкт-Петербурге, но в Москве решил показать его детям. И пришел снова.

«Какое же это счастье видеть то и стать свидетелем того, что еще недавно казалось несбыточной мечтой. Каких-то 10 лет назад маленькая хрупкая девочка-подросток с нереально красивым голосом даже мечтать не могла о таком вечере и таком грандиозном Супершоу в одном из самых огромных залов России в центре нашей столицы. 15.000 тысячный аншлаг! Эта победа дорогого стоит! Это грандиозно! Я горжусь тобой, дорогая Каролина!», — отозвался певец в Instagram.