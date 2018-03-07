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Группа «Аквариум» перенесла концерты
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Группа «Аквариум» перенесла концерты 

BFM.RU 7 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Группа "Аквариум" объявила о переносе нескольких концертов из-за болезни Бориса Гребенщикова. Об этом говорится на сайте коллектива.
"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение", — отмечается в сообщении.
В частности, концерт в Санкт-Петербурге, запланированный на 16 марта, переносится на 7 июня. Концерт в Москве переносится с 18 марта на 9 июня, а в Тель-Авиве — с 9 апреля на 21 мая.
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