Ферги вернулась на сцену после провала

Ферги доказала, что не позволит одному неудачному выступлению поставить крест на своей карьере. Певицу повсеместно критиковали за ее исполнение национального гимна США на церемонии открытия игр Национальной баскетбольной лиги 18 февраля. Спустя две недели девушка вновь вышла на сцену во время перфоманса DJ Khaled в Калифорнии.

Знаменитый музыкант представил Ферги как «свою сестру». Певица исполнила знаменитые хиты "Fergalicious", "London Bridge" и "Glamorous". Публика хорошо отнеслась к появлению недавно опозорившейся на всю страну исполнительницы. Сама Стейси выглядела уверенной и восхищенной.

После неудачного выступления на спортивном мероприятии певица прокомментировала случившееся: «Для меня всегда представлялось особой честью исполнение Национального гимна. Я решила сделать его звучание особенным для Национальной баскетбольной лиги. Я рисковый человек, но в данном случае не смогла взять необходимые ноты. Я преданна этой стране и, честно, хотела сделать, как лучше».