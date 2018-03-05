Ещё
Ферги вернулась на сцену после провала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ферги вернулась на сцену после провала 

Russianshowbiz.info 5 марта 2018
Фото: @fergie
Ферги доказала, что не позволит одному неудачному выступлению поставить крест на своей карьере. Певицу повсеместно критиковали за ее исполнение национального гимна США на церемонии открытия игр Национальной баскетбольной лиги 18 февраля. Спустя две недели девушка вновь вышла на сцену во время перфоманса DJ Khaled в Калифорнии.
Знаменитый музыкант представил Ферги как «свою сестру». Певица исполнила знаменитые хиты "Fergalicious", "London Bridge" и "Glamorous". Публика хорошо отнеслась к появлению недавно опозорившейся на всю страну исполнительницы. Сама Стейси выглядела уверенной и восхищенной.
После неудачного выступления на спортивном мероприятии певица прокомментировала случившееся: «Для меня всегда представлялось особой честью исполнение Национального гимна. Я решила сделать его звучание особенным для Национальной баскетбольной лиги. Я рисковый человек, но в данном случае не смогла взять необходимые ноты. Я преданна этой стране и, честно, хотела сделать, как лучше».
Russianshowbiz.info: последние новости
Андрей Скороходов решился на необдуманный поступок Обнародованы неизвестные факты об избраннице Кита Харингтона Джерард Батлер растрогал фанатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение