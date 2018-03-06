Билан переживает, что потерял свой новый клип 

Дима Билан одним своим сообщением и порадовал, и заставил попереживать фанатов. В микроблоге певец написал, что сингл на его новую песню «Океан» выйдет в конце лета-начале осени.
А вот информацию, когда аудитория сможет увидеть клип на эту песню, Дима Билан дать не смог. Певец признался, что новая композиция, как и съемки видео на нее, это его «боль». Не вдаваясь в подробности, Билан дал понять, что отснятый материал может быть утерян, и время съемок, которое заняло целую неделю и заставило его, Диму, бриться строго определенным образом, возможно, потрачено впустую.
Друзья, догадываюсь что будете спрашивать, когда же выйдет сингл и клип на произведение @antonshaplin — #океан! Отвечу -это осень 🍂 конец лета! А вот с роликом пока не ясно и не могу это комментировать.. потому как океан выстрадан мною и это моя боль и счастье и незыблемое … поэтому я очень переживаю о его монтаже и вообще об отснятом материале … возможно он утерян … но есть надежда! Давайте вместе с вами пошлём в космос желание, чтобы все обошлось … 2 недели долгой сложной работы и брился я под него в том числе … ээээхххх 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #билан #димабилан
Билан призвал фанатов попросить космос, чтобы все обошлось.