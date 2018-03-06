Билан переживает, что потерял свой новый клип

Дима Билан одним своим сообщением и порадовал, и заставил попереживать фанатов. В микроблоге певец написал, что сингл на его новую песню «Океан» выйдет в конце лета-начале осени.

А вот информацию, когда аудитория сможет увидеть клип на эту песню, Дима Билан дать не смог. Певец признался, что новая композиция, как и съемки видео на нее, это его «боль». Не вдаваясь в подробности, Билан дал понять, что отснятый материал может быть утерян, и время съемок, которое заняло целую неделю и заставило его, Диму, бриться строго определенным образом, возможно, потрачено впустую.

Билан призвал фанатов попросить космос, чтобы все обошлось.