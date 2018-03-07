Элтон Джон накричал на фанатов и ушел со сцены

Всем известно, что певец с теплотой относится к своим поклонникам и даже иногда приглашает их на сцену во время своих концертов. Но на последнем выступлении сэра Элтона в Лос-Анджелесе что-то явно пошло не так.

Во время исполнения знаменитой песни "Saturday Night's Alright For Fighting" на сцену вышло множество фанатов. Они окружили рояль, за которым сидел певец, плотным кольцом, а один из поклонников даже попытался подыграть своему кумиру на инструменте.