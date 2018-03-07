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Элтон Джон накричал на фанатов и ушел со сцены
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Элтон Джон накричал на фанатов и ушел со сцены 

Рамблер 7 марта 2018
Всем известно, что певец с теплотой относится к своим поклонникам и даже иногда приглашает их на сцену во время своих концертов. Но на последнем выступлении сэра Элтона в Лос-Анджелесе что-то явно пошло не так.
Во время исполнения знаменитой песни "Saturday Night's Alright For Fighting" на сцену вышло множество фанатов. Они окружили рояль, за которым сидел певец, плотным кольцом, а один из поклонников даже попытался подыграть своему кумиру на инструменте.
Пару раз между куплетами Элтон Джон в достаточно агрессивной форме попросил слишком активного фаната "отвалить", а остальных освободить место возле рояля. Но просьба, даже выраженная в грубой форме (благо, не в микрофон), осталась незамеченной. Тогда певец встал из-за рояля и удалился со сцены.
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