«Пикник» представит нового персонажа на концерте

10 марта в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет весенний концерт «Лучшее» знаменитой российской рок-группы «Пикник».

На концерте помимо исполнения лучших хитов ожидаются фирменные спецэффекты «Пикника», как сообщается в анонсе, «над весенней программой работает целое конструкторское бюро: предполагаются звуковые квадрофонические спецэффекты и специально приготовленные визуальные иллюзии». «Концерт (по доброй традиции) превратится в незабываемое шоу: будет и Шаман, и Гигант на ходулях, и Девушка Виолончель и новый персонаж — Неоновый Рыцарь!», — говорится на сайте «Главклуба».

«Пикник» также решил сделать весенний концерт интерактивным, в рамках интернет-голосования поклонники группы могут выбрать одну песню из четырех хитов — «Заратустра», «Серебра!», «Мракобесие и джаз», «Вечер». Без отбора на концерте запланированы хиты «Египтянин», «У Шамана три руки», «Королевство Кривых», «Говорит и показывает» и новые песни из альбома «Искры и канкан».

Начало концерта в 19:00.