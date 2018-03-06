Ещё
«Пикник» представит нового персонажа на концерте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пикник» представит нового персонажа на концерте 

Свободная пресса 6 марта 2018
Фото: Wikipedia
10 марта в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет весенний концерт «Лучшее» знаменитой российской рок-группы «Пикник».
На концерте помимо исполнения лучших хитов ожидаются фирменные спецэффекты «Пикника», как сообщается в анонсе, «над весенней программой работает целое конструкторское бюро: предполагаются звуковые квадрофонические спецэффекты и специально приготовленные визуальные иллюзии». «Концерт (по доброй традиции) превратится в незабываемое шоу: будет и Шаман, и Гигант на ходулях, и Девушка Виолончель и новый персонаж — Неоновый Рыцарь!», — говорится на сайте «Главклуба».
«Пикник» также решил сделать весенний концерт интерактивным, в рамках интернет-голосования поклонники группы могут выбрать одну песню из четырех хитов — «Заратустра», «Серебра!», «Мракобесие и джаз», «Вечер». Без отбора на концерте запланированы хиты «Египтянин», «У Шамана три руки», «Королевство Кривых», «Говорит и показывает» и новые песни из альбома «Искры и канкан».
Начало концерта в 19:00.
Свободная пресса: последние новости
Все Зины бесплатно пройдут на концерт «Высоцкий 80!» В Москве пройдет масштабный Международный фестиваль The Beatles Брегович привезет в Москву «письма из Сараево»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение