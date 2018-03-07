Сергей Лазарев штурмует международную арену

В Золотом Зале Музикферайна состоялся благотворительный концерт «All for Autism». В концертной программе по приятному совпадению приняли участие два выпускника детской студии «Непоседы»: Сергей Лазарев и Лора Григорьева.

Артисты передали тёплый привет из Вены художественному руководителю «Непоседы» — Елене Пинджоян, пожелав ещё больших успехов известной детской вокальной студии.

В концерте также приняли участие такие всемирно известные звёзды, как легендарный мексиканский тенор Рамон Варгас , популярный венский баритон и солист Венской государственной оперы Клеменс Унтеррайнер , победитель премии ECHO Klassik в номинации «Открытие года» 2016 Юрий Ревич. Музыкальное сопровождение от симфонического оркестра Ton der Jugend и дирижёра Джузеппе Терца. Лазарев закрыл музыкальный вечер, вызвав бурные овации в концертном зале.

«Было очень приятно и ответственно петь на таком мероприятии, и все прошло отлично! В финале песни весь зал встал. Это лучшая похвала!» — поделился Сергей.