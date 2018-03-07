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Сергей Лазарев штурмует международную арену
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Сергей Лазарев штурмует международную арену 

7 Дней 7 марта 2018
Фото: 7 Дней
В Золотом Зале Музикферайна состоялся благотворительный концерт «All for Autism». В концертной программе по приятному совпадению приняли участие два выпускника детской студии «Непоседы»: Сергей Лазарев и Лора Григорьева.
Артисты передали тёплый привет из Вены художественному руководителю «Непоседы» — Елене Пинджоян, пожелав ещё больших успехов известной детской вокальной студии.
В концерте также приняли участие такие всемирно известные звёзды, как легендарный мексиканский тенор Рамон Варгас, популярный венский баритон и солист Венской государственной оперы Клеменс Унтеррайнер, победитель премии ECHO Klassik в номинации «Открытие года» 2016 Юрий Ревич. Музыкальное сопровождение от симфонического оркестра Ton der Jugend и дирижёра Джузеппе Терца. Лазарев закрыл музыкальный вечер, вызвав бурные овации в концертном зале.
«Было очень приятно и ответственно петь на таком мероприятии, и все прошло отлично! В финале песни весь зал встал. Это лучшая похвала!» — поделился Сергей.
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