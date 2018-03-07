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Группа «Маша и Медведи» снимет фильм
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Группа «Маша и Медведи» снимет фильм 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: @masha.medvedi
Группа "Маша и Медведи" готовит к выпуску новый альбом "Зимородок". 10 марта музыканты дадут большой концерт, на котором представят своим поклонникам некоторые песни с готовящейся пластинки.
Но в планах коллектива не только релиз "Зимородка". Музыканты признались, что в ближайшее время готовятся снять документальный фильм о группе.
"Сейчас, кстати, про нас собираются снять документальный фильм (документальный фильм о том, какая группа есть здесь и сейчас — ни о том, что было, ни о том, что будет, а о том, какие мы сегодня), из которого, как раз, выйдет клип",
— рассказала солистка группы в интервью ведущему "Нашего радио".
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