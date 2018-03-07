Группа «Маша и Медведи» снимет фильм

Группа "Маша и Медведи" готовит к выпуску новый альбом "Зимородок". 10 марта музыканты дадут большой концерт, на котором представят своим поклонникам некоторые песни с готовящейся пластинки.

Но в планах коллектива не только релиз "Зимородка". Музыканты признались, что в ближайшее время готовятся снять документальный фильм о группе.

"Сейчас, кстати, про нас собираются снять документальный фильм (документальный фильм о том, какая группа есть здесь и сейчас — ни о том, что было, ни о том, что будет, а о том, какие мы сегодня), из которого, как раз, выйдет клип",

— рассказала солистка группы в интервью ведущему "Нашего радио".