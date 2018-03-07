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Гогунскому не простили, что вернулся к образу Кузи
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Гогунскому не простили, что вернулся к образу Кузи 

Рамблер 7 марта 2018
В честь 8 Марта Виталий Гогунский выпустил песню «Думай обо мне», посвятив ее всем женщинам. В клипе на песню есть и подсолнухи, и красивая девушка, и, конечно же, сам Гогунский. Но поклонники артиста, просмотревшие видео, хоть и отметили, что Виталий хорошо играет на гитаре, а все же задали актеру неудобный вопрос: зачем эксплуатировать образ Кузи (а именно от его лица Виталий Гогунский записал песню), если актер покинул сериал «Универ»?
Гогунскому поставили в вину, что он покинул любимый многими сериал именно потому, что, по его мнению, он стал слишком ассоциироваться с Кузей.
Впрочем, многим возвращение любимого героя на экраны пришлось по душе. Поклонники уже даже предложили снять с Кузей отдельную комедию, а самому Гогунскому ни в коем случае не бросать заниматься пением.
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