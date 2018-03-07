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Большой сольный концерт Крида пройдет 7 апреля
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Большой сольный концерт Крида пройдет 7 апреля 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Instagram
Лейбл Тимати "Black Star" не на шутку быстро раскручивает своих резидентов. Молодой Егор Крид стал звездой практически мгновенно, особенно полюбившись подростковому поколению — юным девушкам, в частности.
И вот впереди большой сольный концерт Егора на площадке "ВТБ Ледовый дворец". Шоу состоится ровно через месяц — 7 апреля.
В программе артиста не только уже выученные фанатами наизусть хиты, молодой исполнитель подготовил для поклонников и новые композиции.
Организаторы сольника подчеркнули, что предстоящий концерт станет, пожалуй, самым масштабным за карьеру певца. Шоу обещает быть очень эффектным и запоминающимся.
Билеты еще можно приобрести на официальном сайте лейбла.
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