Большой сольный концерт Крида пройдет 7 апреля

Лейбл Тимати "Black Star" не на шутку быстро раскручивает своих резидентов. Молодой Егор Крид стал звездой практически мгновенно, особенно полюбившись подростковому поколению — юным девушкам, в частности.

И вот впереди большой сольный концерт Егора на площадке "ВТБ Ледовый дворец". Шоу состоится ровно через месяц — 7 апреля.

В программе артиста не только уже выученные фанатами наизусть хиты, молодой исполнитель подготовил для поклонников и новые композиции.

Организаторы сольника подчеркнули, что предстоящий концерт станет, пожалуй, самым масштабным за карьеру певца. Шоу обещает быть очень эффектным и запоминающимся.

Билеты еще можно приобрести на официальном сайте лейбла.