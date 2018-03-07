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«Ленинград» выпустил клип о домохозяйке
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«Ленинград» выпустил новый клип «Не Париж» 

Рамблер 7 марта 2018
Группа «Ленинград» накануне дня 8 марта порадовала новым клипом фанатов обоих полов.
Клип на новую песню «Не Париж» длится восемь минут и больше похож на фильм. Главные роли исполнили Юлия Александрова и Сергей Бурунов, а режиссером выступил Павел Сидоров.
Действие происходит в Ижевске: простая домохозяйка Юля оказывается не так проста, по ночам, когда муж ложится спать, она переодевается в костюм супергероини и спасает мир от преступников.
Не обошлось в клипе без упоминаний самых актуальных тем последнего времени — выборов президента России и скандала с Харви Вайнштейном. А в припеве повторяется мысль, что даже в Париже не получится найти мужа лучше, чем в Ижевске.
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