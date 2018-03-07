«Ленинград» выпустил клип о домохозяйке

«Ленинград» выпустил новый клип «Не Париж»

Группа «Ленинград» накануне дня 8 марта порадовала новым клипом фанатов обоих полов.

Действие происходит в Ижевске: простая домохозяйка Юля оказывается не так проста, по ночам, когда муж ложится спать, она переодевается в костюм супергероини и спасает мир от преступников.