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Агутин и Шнуров что-то задумали
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Агутин и Шнуров что-то задумали 

Рамблер 8 марта 2018
Фото: Instagram
С таким количеством подписчиков, как у Шнурова и Агутина, сложно предположить, что какая-то новость останется без обсуждения. Так и в этот раз — Леонид Агутин поделился с поклонниками фотографией, на которой они с основателем группировки "Ленинград" заговорщически улыбаются. Немного приоткрыла завесу тайны подпись Агутина, но основная идея, задуманная популярными музыкантами, так и осталась пока не раскрытой.
Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены — прокомментировал Леонид.
Конечно, подписчики, чего и следовало ожидать, принялись активно высказывать свои предположения и комментировать происходящее:
— Леонид когда-то тоже был большим хулиганом))) Нашли видимо много общего))
 — С вами и Шнура можно пережить! … Надеемся! — написал один из фанатов Агутина, на что получил вполне лаконичный ответ от поклонника Шнурова, судя по всему: — Со Шнуром можно и Агутина пережить!
— Что бы Вы не сделали-все заценим! (Орфография и пунктуация авторов сохранены.)
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