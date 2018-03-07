Траволта и Дерст приступили к съемкам триллера 

Лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта «Moose». Работа над триллером пройдет в штате Алабама.
В «Moose» Джон Траволта играет главного героя, безумного фаната кино, одержимого своим любимым экшн-актером. Навязчивая идея приблизиться к звезде растет с каждым днем, превращаясь из докучливого преследования в стремление уничтожить жизнь своего любимца.
В вожделенный объект сталкера перевоплотится Девон Сава, известный по фильмам «Воскрешение» и «Жизнь на грани».
Примечательно, что сюжет триллера основан на реальных событиях из жизни самого музыканта.