Траволта и Дерст приступили к съемкам триллера

В «Moose» Джон Траволта играет главного героя, безумного фаната кино, одержимого своим любимым экшн-актером. Навязчивая идея приблизиться к звезде растет с каждым днем, превращаясь из докучливого преследования в стремление уничтожить жизнь своего любимца.

В вожделенный объект сталкера перевоплотится Девон Сава, известный по фильмам «Воскрешение» и «Жизнь на грани».

Примечательно, что сюжет триллера основан на реальных событиях из жизни самого музыканта.