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Воссоединение Spice Girls вновь под вопросом
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Воссоединение Spice Girls вновь под вопросом 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Виктория Бекхэм в очередной раз отказалась возвращаться в коллектив.
Совсем недавно фанаты девичьей группы Spice Girl тяжело выдохнули, увидев в Instagrame Виктории Бекхэм фотографию, с которой улыбались бывшие участницы коллектива. СМИ тут же заговорили о скором возвращении голосистой пятерки.
Сейчас же Виктория Бекхэм, поставив проект под сомнение, вновь отказалась возвращаться в группу. Инсайдеры утверждают, что причиной этому стала жесткая борьба за власть между Бекхэм и Холливелл. В свою очередь Мел Си оправдывает срыв воссоединения занятостью каждой участницы.
Напомним, о воссоединении британской поп-группы заговорили в начале этого года. Планировалось, что коллектив выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а после устроит мировое турне.
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