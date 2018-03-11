Воссоединение Spice Girls вновь под вопросом

Виктория Бекхэм в очередной раз отказалась возвращаться в коллектив.

Совсем недавно фанаты девичьей группы Spice Girl тяжело выдохнули, увидев в Instagrame Виктории Бекхэм фотографию, с которой улыбались бывшие участницы коллектива. СМИ тут же заговорили о скором возвращении голосистой пятерки.

Сейчас же Виктория Бекхэм, поставив проект под сомнение, вновь отказалась возвращаться в группу. Инсайдеры утверждают, что причиной этому стала жесткая борьба за власть между Бекхэм и Холливелл. В свою очередь Мел Си оправдывает срыв воссоединения занятостью каждой участницы.