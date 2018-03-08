Баста поздравил женщин новым клипом

Рэпер Баста, вне сцены известный как Василий Вакуленко , выпустил новый клип на песню о любви.

Клип был опубликован накануне Международного женского дня и явился своеобразным поздравлением для всех женщин в честь праздника 8 Марта.

"Поздравляем всех женщин с 8 марта и весной! Желаем легкости, нежности и любви!"

— обратился Баста ко всем женщинам со страницы своего Instagram.

Реакция поклонниц и поклонников не заставила себя ждать:

"Эта песня давно любима мной! А теперь и клип появился!"

"Просто Супер"

"Уважение Васе! Было всегда так"

"Это лучшая песня"

"Потрясающе сильный клип. Спасибо"

"Ощущение как после просмотра качественного фильма! Ещё бы пару клипов снять на старые песни. Нельзя такое добро в ящике прятать"