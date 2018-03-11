Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo

Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, сообщает ТАСС . Статуэтку «Классический альбом года» за последнюю запись баритона, оперу Верди «Риголетто», передали в воскресенье на Исторической сцене Большого театра России его родителям Александру Степановичу и Людмиле Петровне.

«Дмитрий был нашим любимым оперным певцом. Дмитрий заслуживает всех наград в мире. Я знаю, что в этом зале сегодня находятся родители Дмитрия, и сегодня я здесь, чтобы вручить вам эту награду», — объявил активный член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.