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Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo
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Дмитрий Хворостовский посмертно награжден премией BraVo 

BFM.RU 11 марта 2018
Фото: Vladnews.ru
Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно удостоен награды I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, сообщает ТАСС. Статуэтку «Классический альбом года» за последнюю запись баритона, оперу Верди «Риголетто», передали в воскресенье на Исторической сцене Большого театра России его родителям Александру Степановичу и Людмиле Петровне.
«Дмитрий был нашим любимым оперным певцом. Дмитрий заслуживает всех наград в мире. Я знаю, что в этом зале сегодня находятся родители Дмитрия, и сегодня я здесь, чтобы вручить вам эту награду», — объявил активный член академии Latin Grammy Фернандо Кастелар.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
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