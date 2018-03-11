Концерт «Мы за честные выборы!» собрал в Краснодаре 15 тыс. человек

В концерте приняли участие Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк», авторы патриотического хита «Корабли» группа «Скрэтч», ростовские и краснодарские рэп-исполнители.

Мероприятие прошло11 марта в рамках Всероссийской акции «Экспедиция Национального общественного мониторинга».

В рамках мероприятия объявили о запуске патриотической акции, претендующей на включение в Книгу рекордов Гиннесса по числу участников, которая состоится 15 марта. К участию в вебинаре планируется привлечь более 100 тысяч наблюдателей из всех субъектов РФ.

Напомним, 1 февраля 2018 года стартовала Всероссийская «Экспедиция НОМ», которая пройдет в десятках городов России. Специально оборудованный автобус со съемочной группой проедет по регионам и вместе с координаторами НОМ проконтролируют на местах готовность к выборам, включая работу региональных избирательных комиссий, а также проверит поступающие сообщения о возможных нарушениях.