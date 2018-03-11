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Александр Рыбак возвращается на «Евровидение»
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Александр Рыбак возвращается на «Евровидение» 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Да, иногда они возвращаются! Вот и Александр Рыбак, победивший на «Евровидении-2009», второй раз выступит на конкурсе в Португалии за Норвегию.
Не фрик и не представитель каких-либо меньшинств, не миллионер и тогда совсем еще не раскрученный исполнитель, очаровательный Александр Игоревич Рыбак «порвал» «Евровидение» девять лет назад своей незатейливой, в сущности, песенкой и, конечно, обаятельной улыбкой. Причем глагол «порвал» в этой ситуации нужно читать в самом прямом смысле этого слова: Саша набрал 387 баллов, что в ту пору было для «Евро» абсолютным рекордом — даже группа «Лорди» за несколько лет до этого набрала всего 292 очка. Нашим зрителям Рыбак полюбился особенно — ведь по происхождению своему Саша — белорус.
Саша родился 13 мая 1986 года в Минске. СССР, что понятно, недолго был его родиной, но, тем не менее, это факт. Музыкальные способности мальчика развивали родители — пианистка-мама Наталья Валентиновна и скрипач-папа Игорь Александрович. Папа работал в музыкальном ансамбле в Витебске и камерном оркестре Минска, а мама — в музыкальной редакции Белорусского ЦТ. Дома музыка звучала постоянно — и классика, и фольклор. Бабушка, тоже музыкант и профессиональный преподаватель, первые песни разучила с внуком, когда ему только-только исполнилось два. А в три Саша уже сочинил первую собственную песню.
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